TicWatch Pro X ufficiale: smartwatch WearOS con doppio display e SoC Wear 4100

Dopo il lancio ufficiale di TicWatch GTH lo scorso aprile, Mobvoi torna alla carica con lo smartwatch TicWatch Pro X. L’annuncio a sorpresa è avvenuto proprio nella giornata di oggi in Cina: vediamo assieme nel dettaglio il dispositivo, tra specifiche tecniche e prezzi nel mercato domestico.

TicWatch Pro X si presenta con un design che ricorda TicWatch Pro 3, eccetto per alcune modifiche al telaio che comunque ospita il display AMOLED da 1,39 pollici con densità pari a 326 PPI, assieme al display secondario LCD FSTN che si attiva automaticamente in caso di inutilizzo del dispositivo, per continuare a mostrare informazioni fondamentali come i passi effettuati in giornata, la frequenza cardiaca e altro ancora. Il quadrante dalla forma tondeggiante presenta due pulsanti laterali in grado di ruotare per gestire elementi dell’interfaccia utente, mentre il telaio resta sigillato per garantire resistenza ad acqua e polvere.

Sotto la scocca troviamo invece il chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100 accompagnato da 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione. Il sistema operativo è Wear OS 2.0, ma non è da escludere l’approdo in futuro di Wear OS 3.0; lato funzionalità si segnala il supporto a NFC per pagamenti contactless, eSIM con connettività 4G LTE e 20 attività sportive professionali con supporto al monitoraggio dettagliato, dalle semplici camminate al nuoto e al ciclismo. Non mancano poi la misurazione del consumo di calorie, il sensore cardiofrequenzimetro e sensore SpO2 per controllare la saturazione di ossigeno nel sangue. Infine, lato autonomia si parla di 4 giorni se si usa la modalità Smart o fino a 45 giorni in modalità Durable.

Il prezzo dichiarato è pari a 1.999 yuan per la versione base e 2.399 yuan per la variante ammiraglia, ovvero rispettivamente 266 Euro e 320 Euro al cambio attuale. Non è noto alcun dettaglio in merito al lancio in Europa.