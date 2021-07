Tidal HiFi gratuito in Italia per 3 mesi: la musica lossless a 0 euro

Se siete alla ricerca di un valido servizio di streaming musicale, un'offerta lanciata da Tidal potrebbe fare al caso vostro. Infatti, potete provare gratuitamente il servizio acquisito da Square, azienda del CEO di Twitter Jack Dorsey (in passato Tidal era del rapper statunitense Jay-Z, che ora detiene solamente una piccola percentuale).

Scendendo maggiormente nel dettaglio dell'iniziativa promozionale, quest'ultima è stata annunciata mediante la pagina Facebook ufficiale di Tidal Italia. Da qui apprendiamo che solamente i nuovi utenti possono usufruire di un'offerta che "regala" Tidal Hi-Fi per 3 mesi. Al termine del periodo promozionale, la sottoscrizione si rinnoverà in modo automatico al prezzo mensile standard. Ricordiamo che l'abbonamento a Tidal Hi-Fi in Italia costa 19,99 euro al mese.

In ogni caso, per 3 mesi gli utenti idonei potranno ascoltare un ampio catalogo di musica lossless in modo gratuito (risparmiando un totale di 59,97 euro). Per approfondire i vari piani legati alla qualità audio offerta dal servizio, potete fare riferimento al sito Web di supporto di Tidal.

Per chi non lo sapesse, generalmente il servizio offrirebbe una prova gratuita di 30 giorni, come potete leggere sul portale ufficiale di Tidal. Ricordiamo che esiste anche l'abbonamento Premium, che offre una qualità del suono standard a 9,99 euro al mese. In ogni caso, se siete interessati ad approfondire il servizio, potete fare riferimento alla nostra prova di Tidal HiFi (risalente al 2017).