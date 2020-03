TIDAL, iniziano i concerti gratuiti in streaming: 12 ore di musica con Jay-Z e molti altri

Non ci sono solo servizi digitali gratuiti in questi giorni, ma anche musica, tanta musica, una live streaming di 12 ore di musica.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear, la piattaforma di streaming TIDAL ha dato il via allo streaming di una serie di concerti, trasmessi online tramite il suo sito ufficiale, che includono esibizioni di star del calibro di Jay-Z, Beyoncé, Gucci Mane, Travis Scott, Nicki Minaj, Rosalia, J Cole, Teyana Taylor, Ari Lennox, Pusha T e molti altri. La diretta streaming è accessibile gratuitamente (non serve nemmeno la registrazione, basta premere sulla 'X' non appena si entra nel portale).

Lo streaming è iniziato verso le ore 16:00 di venerdì 20 marzo 2020, quindi al momento in cui è stata pubblicata questa notizia avete ancora parecchio tempo per assistere ai concerti dei vari artisti. Insomma, se siete amanti della musica, specialmente del rap e della trap, sapete cosa fare nelle prossime ore.

L'iniziativa, chiamata "At Home Livestream", mira a dare uno svago alle persone in questo periodo in cui siamo tutti un po' "chiusi" in casa. Vi ricordiamo che anche in Italia ci sono state delle iniziative di questo tipo, come il concerto di Francesca Michielin e i "live" dal balcone di Fedez.