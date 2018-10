Tidal, la piattaforma di streaming musicale di Jay-Z, arriva sui TV Samsung

Samsung ha annunciato che l'applicazione ufficiale di Tidal, la piattaforma di streaming musicale di Jay-Z, è ufficialmente disponibile per i propri televisori.

Come si può vedere attraverso gli screenshot presenti in calce, l'applicazione è progettata per fornire la migliore esperienza d'ascolto anche su schermi di grandi dimensioni, ma le due società hanno già reso noto che la partnership stilata prevede l'integrazione di Tidal anche su altri prodotti a marchio Samsung.

Tramite la schermata "Home", gli utenti avranno accesso alle ultime uscite, alle playlist video curate da esperti e a contenuti come concerti, livestream, video musicali, album, podcast e molto altro. La sezione "My Collection” (“La Mia Musica") è personalizzabile dagli utenti con i propri contenuti preferiti. Attraverso la funzione di ricerca ottimizzata, gli utenti potranno sfogliare il ricchissimo catalogo Tidal che conta oltre 58 milioni di brani e guardare i propri contenuti originali Tidal preferiti, concerti (dal vivo e on-demand), più di 240.000 video musicali e molto altro ancora in qualità HD. Gli utenti avranno la possibilità di visualizzare la coda di riproduzione e saltare a piacimento ogni brano o video in arrivo.



Gli utenti che utilizzano Tizen 3.0 o versioni successive (TV acquistati dopo il 2017) potranno scaricare l'applicazione Tidal tramite il menu "APP" presente sulla barra di avvio.