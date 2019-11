Tidal: quattro mesi a 0,99 Euro, il piano Hi-Fi a 1,99 Euro per il Black Friday

Anche Tidal partecipa al Black Friday 2019. La popolare piattaforma di streaming ha annunciato che da oggi, 25 Novembre, fino al 2 Dicembre, sarà possibile accedere a due interessanti promozioni che permettono di godere al massimo dell'esperienza di ascolto offerta dal servizio.

Tidal Premium infatti potrà essere sottoscritto a 0,99 Euro, mentre l'abbonamento HiFi che permette di godere dello streaming alla massima risoluzione presente sul mercato passa ad 1,99 Euro al mese. Rispettivamente il risparmio è importante, se si conta che il valore di mercato delle due sottoscrizioni è rispettivamente di 39,96 e 79,96 Euro.

Dopo questa promo di quattro mesi, gli utenti avranno la possibilità di proseguire il proprio abbonamento al costo di €9.99 al mese per la versione Premium e di €19.99 al mese per l’HiFi. Sono disponibili sconti per gli studenti (-50%), i militari (-40%), per il personale paramedico/di pronto soccorso (-40%) e le famiglie (6 account al costo di €14.99 per Premium o €29.99 per HiFi).

Per tutte le informazioni sulle offerte, vi rimandiamo alla pagina ufficiale della promozione raggiungibile tramite questo indirizzo.

L'iniziativa è rivolta solo ai nuovi utenti, e l'abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo mensile standard al termine del periodo promozionale, quindi a partire dal quinto rinnovo.

Avete intenzione di accedere all'offerta? Fatecelo sapere.