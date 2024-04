Tieni sempre bambini e animali domestici sott'occhio con questa telecamera

EZVIZ Telecamera Wi-Fi Interno 2K mette al sicuro la tua casa, anche di notte, monitorando anche i movimenti sospetti. Videocamera di sicurezza Motorizzata a 360°, così da avere uno spettro completo dell'ambiente domestico interno. Molto comodo l'Audio a due vie, così da comunicare con i bambini in casa o dare ordini a distanza agli animali in casa

Può risultare utile per comunicare con chi bussa al citofono quando non siamo a casa, o siamo in bagno o dall'altra parte dell'abitazione. Ti basterà scaricare l'app EZVIZ.

Questa telecamera wifi interno CP1 registra le immagini in risoluzione 2K, offrendo dettagli nitidi anche con lo zoom digitale 4x, per vedere tutto chiaramente, sia in modalità live sia di riproduzione.

Non ci saranno angoli ciechi! Grazie alla copertura del campo visivo orizzontale a 350° e rotazione verticale a 55°, crea una copertura di 360°, puoi posizionarla dove vuoi e vedere l'intera stanza.

Ancora, lo zoom 8X fornisce una panoramica dettagliata di tutto ciò che ti circonda e potrai vedere le immagini sempre tramite l'app EZVIZ.

Protezione 24 ore su 24 con la telecamera da interno CP1. Grazie alle potenti luci a LED a infrarossi puoi vedere fino a 10 metri nella penombra.

Puoi stare tranquill*: se la telecamera rileva un oggetto in movimento, la telecamera wifi interno CP1 lo segue automaticamente e ti avvisa inviando un'immagine in tempo reale.

