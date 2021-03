Tiger Lake-H e NVIDIA Quadro in un colpo solo: ecco i benchmark del misterioso notebook

Avevamo lasciato NVIDIA al CES con la lineup Mobility e le nuove GPU con architettura Ampere per notebook dalle poliedriche potenzialità che spaziano dal gaming all'editing grazie alla suite NVIDIA Studio, ma a quanto pare i tempi sono maturi per parlare anche della nuova linea NVIDIA Quadro, pensata appositamente per workstation.

I benchmark che vi mostriamo provengono dal database di Ashes of the Singularity, dove nelle ultime ore è apparso un misterioso notebook con una configurazione decisamente curiosa e per certi versi interessante.

A bordo di questa macchina troviamo infatti il processore Intel Core i7-11600H, CPU della famiglia Tiger Lake-H della quale non avevamo ancora mai sentito parlare, nonostante i numerosi leak pubblicati nelle scorse settimane. Stando alle specifiche pubblicate su AotS, si tratta di un processore a 6 Core e 12 Thread da 45W, con un clock di base da 2.9GHz, il più alto dell'intera lineup, compreso l'i9-11980HK nella sua configurazione H45.

Salvo smentite dunque, la famiglia Tiger Lake H45 avrà sei processori e non più cinque come preventivato.

Il comparto grafico del notebook finito sotto i riflettori è alimentato dalla NVIDIA (Quadro) RTX A5000 con GPU Ampere GA104, la cui configurazione però non viene in alcun modo specificata. Ciò che possiamo ipotizzare è che, per via del bus a 256bit, i tagli di memoria potrebbero essere da 8 o da 16GB.