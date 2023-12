La tigre dai denti a sciabola non si è mai estinta, perché esiste un suo parente

Il leopardo nebuloso (Neofelis nebulosa) è un felino che vive nelle foreste tropicali del Sud-Est asiatico, noto per le sue abilità straordinarie e le sue caratteristiche fisiche uniche. Questo felino possiede articolazioni della caviglia che possono ruotare di quasi 180 gradi, permettendogli di scendere dagli alberi a testa in giù.

In cattività, è stato osservato mentre cammina sotto-sopra lungo i rami orizzontali e si appende con le zampe posteriori, permettendogli di saltare sulla preda sottostante. Tuttavia, si ritiene che cacci principalmente a terra. Le creature hanno gambe corte e robuste, corpi piccoli (lunghezza tra 69 e 108 centimetri) e code lunghe, le più lunghe tra tutti i felini in proporzione alla dimensione del corpo, che aiutano a bilanciarsi sugli alberi. Pesano tra 11 e 23 chilogrammi.

Questi animali hanno anche i canini superiori più grandi di tutti i gatti viventi (sempre in proporzione alla loro dimensione corporea). Uno studio pubblicato su Science Advances ha notato che le proporzioni dei loro denti sono simili a quelle di alcune specie estinte di felini a denti a sciabola (a proposito, ma facevano le fusa?). Quando cacciano prede di grandi dimensioni, questi grandi animali non uccidono con un morso alla gola, a differenza dei loro cugini più grandi.

Invece, mordono la parte posteriore del collo per uccidere la preda, recidendo il midollo spinale. Nel 2006, i ricercatori hanno scoperto che il leopardo nebuloso fa parte in realtà di due specie distinte, con il leopardo nebuloso di Sunda (N. diardi) endemico delle isole di Sumatra e Borneo. Entrambe le specie, N. diardi e N. nebulosa, sono considerate vulnerabili dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).

A tal proposito, ecco uno dei "gatti" più grandi mai vissuti sulla Terra.