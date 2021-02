La tigre della Tasmania potrebbe non essersi estinta nel 1936

Sono tantissimi gli animali che si sono estinti sulla Terra. Alcuni sono scoparsi senza far rumore, mentre altri, invece, hanno fatto il giro del mondo. Un esempio di quest'ultimo caso è stato sicuramente dal tilacino, comunemente noto come la tigre della Tasmania.

L'ultimo membro conosciuto della specie è morto in uno zoo nel 1936, ma i presunti avvistamenti della creatura hanno continuato a essere segnalati a un ritmo costante. Potrebbe essersi, quindi, estinta dopo la specie? Un nuovo studio pubblicato su bioRxiv (che non ha ancora ricevuto revisione tra pari) ha compilato decenni di rapporti di avvistamenti - dal 1910 al 2019 - in un database.

Secondo gli esperti, l'estinzione più probabile del tilacino è da far risalire a qualche parte tra gli anni '90 e l'inizio del nuovo millennio, ben lontano dalla "fine dichiarata" nel 1936. "Penso che la scienza sia stata troppo sprezzante nel respingere gli avvistamenti, anche se la maggior parte di loro ha torto", afferma Barry Brook, ecologo e biologo della conservazione presso l'Università della Tasmania.

I testimoni sono stati separati in due categorie: avvistamenti di esperti e avvistamenti dei non esperti. Il tilacino, infatti, fu dichiarato estinto ufficialmente dall'Unione internazionale per la conservazione della natura solo nel 1982 e dal governo della Tasmania nel 1986. Brook ha aggiunto che il tilacino è "quasi certamente estinto", ma che le probabilità della sua sopravvivenza sono "certamente non zero".

Potrebbe esistere ancora oggi qualche esemplare? Molto probabilmente no, ma sono molte le specie che gli scienziati credevano estinte... per poi farsi vedere dopo anni.