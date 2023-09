La tigre della Tasmania potrebbe presto risorgere grazie a questa scoperta

Il tigre della Tasmania, noto anche come tilacino o lupo della Tasmania, un tempo dominava le boscaglie dell'isola di Tasmania, dell'Australia continentale e della Nuova Guinea. Questo marsupiale carnivoro, un tempo predatore al vertice della catena alimentare, ha avuto un ruolo cruciale nell'ecosistema.

Nonostante sia stato dichiarato estinto, nel corso degli anni sono state segnalate diverse presunte apparizioni della tigre della Tasmania, ma nessuna di esse ha mai fornito prove concrete della sua esistenza. Oggi, tuttavia, la scienza potrebbe offrire una luce di speranza per il ritorno di questo animale affascinante.

Grazie ai progressi nel campo della genetica, gli scienziati sono ora in grado di recuperare campioni di RNA del tilacino, avvicinandosi sempre di più alla possibilità di resuscitare la specie. Una società biotecnologica con sede in Texas, Colossal Biosciences, sta pianificando di utilizzare una tecnologia di modifica genetica rivoluzionaria, chiamata CRISPR, per riportare in vita il tigre della Tasmania.

L'obiettivo è integrare il DNA di esemplari di tilacino conservati nel genoma di uno dei parenti animali viventi più prossimi al tigre estinto, appartenenti alla famiglia dei Dasyuridae, che include creature come i diavoli della Tasmania e i vombati. Mentre la storia ci racconta di un tempo in cui i tigri della Tasmania erano abbondanti in tutto il mondo, la specie scomparve misteriosamente circa 2.000 anni fa, sopravvivendo solo nell'isola della Tasmania.

Con l'arrivo della colonizzazione europea dell'Australia alla fine del XVIII secolo, la popolazione di tilacini iniziò a diminuire rapidamente. Nonostante le sfide e le controversie, la possibilità di vedere nuovamente un tigre della Tasmania in libertà rappresenta un sogno audace e una testimonianza del potere della scienza moderna.