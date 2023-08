Le tigri dai denti a sciabola facevano le fusa?

Lo smilodonte, comunemente chiamato tigre dai denti a sciabola, è uno dei mammiferi preistorici più conosciuti e meglio preservati. Tuttavia, tutto ciò che riguarda il suo verso rimane un vero mistero.

I felidi si dividono in due sottofamiglie: i panterini (come ad esempio il leone, la tigre e il giaguaro) e i felini (come il gatto domestico, l’ocelot e il puma). La differenza tra questi due gruppi di animali, oltre alle dimensioni, è nella conformazione dell’apparato iodeo, un insieme di piccole ossa che si trovano alla base della lingua. Questa struttura permette ai panterini di produrre potenti ruggiti e ai felini di fare delle tenere fusa.

Lo smilodonte ha vissuto sulla Terra ben prima che queste due sottofamiglie si differenziassero. Quindi, a dispetto del nome, le tigri dai denti a sciabola sono meno imparentate con le tigri di quanto lo siano i gatti domestici. Ma allora che verso facevano questi animali preistorici?

Un nuovo studio della North Carolina State University ha cercato di scoprirlo esaminando l’apparato iodeo di un esemplare di smilodonte fossile rinvenuto tra le pozze di catrame di La Brea Tar Pitz, in California. Gli scienziati hanno osservato che le tigri dai denti a sciabola avevano 7 ossa nell’apparato iodeo, esattamente come i panterini.

Tuttavia, non ci sono prove che ciò implichi che questi animali ruggissero. Inoltre, la forma di alcune di queste ossa è più simile a quella dei piccoli felini, sebbene siano ovviamente molto più grandi.

I risultati quindi non sono chiari. Secondo Adam Hartstone-Rose, tra gli autori dello studio, "se la vocalizzazione dipendesse dal numero di ossa della struttura ioidea, allora le tigri dai denti a sciabola ruggivano. Se invece fosse una questione di forma, potrebbero aver fatto le fusa". Tuttavia, non è da escludere neanche che questi imponenti animali preistorici facessero dei versi completamente diversi dai loro parenti moderni.