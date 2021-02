TikTok dal 9 Febbraio bloccherà i profili italiani: bisognerà confermare l'età

TikTok ha deciso di accogliere le richieste del Garante per la Privacy e, dal prossimo 9 Febbraio lancerà un nuovo sistema di verifica dell'età e bloccherà i profili.

Nello specifico, tra sei giorni TikTok adotterà una serie di modifiche per bloccare le iscrizioni degli under 13, ma introdurrà anche un sistema di verifica basato sull'IA e lancerà una campagna di sensibilizzazione. Per i già iscritti, il 9 Febbraio 2021 scatterà il blocco dei profili: bisognerà infatti confermare la data di nascita e qualora il sistema dovesse verificare che si è di fronte ad un under 13, procederà con la rimozione.

Come si può leggere sul bollettino pubblicato sul sito del GPDP "Tik Tok adotterà misure per bloccare l’accesso agli utenti minori di 13 anni e valuterà l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell’età. Inoltre, lancerà una campagna informativa per sensibilizzare genitori e figli". L'AGCOM si è riservata il diritto di vigilare sull'effettiva efficacia delle misure, a cui si aggiunge un miglioramento dell'informativa per i minori.

"Tik Tok migliorerà il riassunto della propria Informativa Privacy sull’app per gli utenti minori di 18 anni, in modo tale da spiegare, in modo accessibile e coinvolgente, i tipi di dati che raccoglie e come essi vengono trattati" si legge.