TikTok, l'accordo con Oracle e Walmart è in sospeso: cosa deciderà Biden?

TikTok è stata salvata dal ban definitivo dell’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump grazie all’elezione di Joe Biden, ma ora la questione sembrerebbe essere in sospeso in quanto, con il passaggio della deadline per la vendita risalente a inizio dicembre, il nuovo POTUS non avrebbe intenzione di terminarla immediatamente.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, infatti, il famoso accordo tra i cinesi di ByteDance – i proprietari del social network – e le statunitensi Oracle e Walmart sarebbe stato bloccato “a tempo indeterminato”. In effetti, attualmente Biden ha dato priorità a questioni sociali interne e internazionali di una caratura decisamente diversa, mentre la sua amministrazione sta esaminando i rischi effettivi per la sicurezza da parte delle società tech del Dragone.

TikTok intanto starebbe intrattenendo un dialogo con il Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (CFIUS) per risolvere i problemi, mettendo sul tavolo della trattativa anche un’alternativa interessante alla vendita, ovvero l’invio di dati a una terza parte “fidata”; opzione presumibilmente preferita agli occhi del governo cinese in quanto le leggi nazionali impediscono a ByteDance di vendere gli algoritmi di TikTok (e di ogni sua altra piattaforma) ad altri paesi.

Non è dunque noto il tempo necessario all’amministrazione Biden per prendere una decisione sulla questione: la risposta formale dovrebbe giungere entro il 18 febbraio in quanto TikTok tempo addietro ha dato il via a una causa legale sulla quale il governo statunitense non avrebbe ancora espresso un’opinione finale, una posizione decisa e definita.

Anche in Italia il social network è stato protagonista di alcuni fatti controversi, non relativi alla sicurezza informatica ma alla salute dei più piccoli: il caso di cronaca nera a Palermo ha infatti portato il Garante della Privacy e il Telefono Azzurro a rilasciare uno spot pubblicitario per sensibilizzare grandi e piccini sui temi della privacy e della sicurezza online.