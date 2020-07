TikTok è stata accusata di violare la privacy degli utenti minorenni

Negli Stati Uniti TikTok non se la sta passando bene, tra la volontà di Donald Trump di bannare l’applicazione dal Paese, le ultime dichiarazioni di Mike Pompeo e molte controversie legate alla privacy. Organizzazioni, istituzioni e associazioni si stanno mobilitando contro il social network di ByteDance, anche per problemi legati ai minori.

Secondo quanto comunicato dalla CNBC, la Federal Trade Commission (FTC) e il Dipartimento di Giustizia statunitense hanno avviato un’indagine unica nei confronti di TikTok perché non avrebbe implementato con successo un accordo del febbraio 2019 in cui i cinesi avrebbero promesso di proteggere la privacy dei minorenni.

La richiesta di avviare questa investigazione è giunta principalmente dal Digital Democracy Center e dal Non-Commercial Childhood Movement. Tali organizzazioni hanno avanzato questa domanda poiché, secondo loro, TikTok non avrebbe cancellato video e dati personali degli utenti inferiori ai 13 anni. Inoltre, andrebbero aggiunte altre violazioni della privacy che però non sono state citate.

Non è mancato anche un botta e risposta tra il leader del Non-Commercial Childhood Movement, David Monahan, e un portavoce di TikTok. Monahan ha infatti dichiarato che “alla luce della conversazione tra noi e la FTC, siamo positivi riguardo l’indagine avviata in seguito alle nostre dichiarazioni”. A questo commento, però, la FTC non ha aggiunto nulla.

Il portavoce di TikTok in questione, invece, ha affermato che la compagnia “prende molto seriamente la sicurezza di tutti gli utenti, e negli Stati Uniti concede agli utenti dai 13 anni in giù un’esperienza d’uso limitata con maggiori protezioni per la loro privacy”.

Queste dichiarazioni vanno ad aggiungersi alle varie già note a Mike Pompeo e al governo statunitense, che però continuano a rimanere nelle loro posizioni.