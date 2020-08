TikTok potrebbe aver trovato un acquirente: annuncio in arrivo a breve?

Dopo diverse settimane di dialogo con diverse aziende, secondo CNBC TikTok avrebbe finalmente scelto un acquirente per i mercati di USA, Australia e Nuova Zelanda. L’annuncio ufficiale dovrebbe giungere “entro martedì”, ma chi sarà la nuova azienda proprietaria del social cinese?

Tra i candidati c’è in primis Microsoft, la prima azienda ad aver manifestato interesse per TikTok e ad aver presentato un’offerta al proprietario ByteDance. In seguito ai vari avvertimenti di Donald Trump le trattative sembravano essersi fermate o aver subito un rallentamento non indifferente, ma stando a quanto riportato anche da iMore il colosso di Redmond sembrerebbe sempre in vantaggio.

Altre compagnie interessate sono Oracle, nota per essere proprietaria del linguaggio di programmazione Java; Twitter, ma che secondo alcuni analisti non avrebbe i soldi necessari per unire le due parti; Alphabet Inc., il colosso proprietario di Google e altre aziende, inseritasi di recente secondo Bloomberg nelle trattative per l’acquisizione; e persino l’acerrimo rivale Triller, altro social americano che si sarebbe affidato alla società di investimento londinese Centricus per presentare un’offerta di 20 miliardi di dollari.

Insomma, tanti sono i papabili acquirenti ma ancora non si vede fumata bianca forse anche a causa del governo cinese: la scorsa settimana infatti l’intelligenza artificiale usata da TikTok è stata inserita nella lista export del paese, costringendo ora ByteDance a richiedere una licenza al governo del Dragone per vendere il social a qualsiasi compagnia americana.