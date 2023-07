TikTok dice addio alle password su iOS: arriva il login con PassKey

Sulla scia di quanto fatto anche da altre applicazioni, anche TikTok abbraccia le PassKey su iOS. Il social network di ByteDance infatti ha annunciato che i propri utenti avranno la possibilità di accedere al servizio con la propria passkey associata al proprio ID Apple.

Le PassKey sono universalmente riconosciute come la più valida alternativa alle password, dal momento che una delle chiavi è pubblica ed associata a sito web e servizio e l’altra è privata e memorizzata solo nel dispositivo dell’utente.

Per poter usare le PassKey su TikTok per iPhone ed iPad, il dispositivo deve essere aggiornato all’ultima versione di iOS e deve essere abilitato anche il portachiavi iCloud dal momento che Apple lo utilizza per memorizzare le PassKey nel sistema di gestione password. Apple richiede anche che l’autenticazione a due fattori sia abilitata per il proprio Apple ID.

TikTok ha spiegato che inizierà la distribuzione del supporto PassKey in alcune regioni in Asia, Africa, Australia e Sud America nel corso del mese. Successivamente arriverà anche su altri sistemi operativi ed altre località: facile prevedere un approdo anche negli Stati Uniti ed in Europa, Italia compresa, a stretto giro di orologio. L’attivazione potrò essere effettuata direttamente nel menù del Profilo accessibile dalla parte inferiore dell’app.