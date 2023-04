TikTok, l'addio agli USA è sempre più vicino: uno Stato ha già approvato il ban

Sembra che ormai il ban totale di TikTok negli Stati Uniti sia pressoché certo. Dopo che il Presidente americano Joe Biden si è espresso a favore di quest'ultimo, così come il suo Segretario di Stato e buona parte del Congresso, infatti, oggi uno dei 50 Stati dell'Unione ha approvato il ban di TikTok sul proprio territorio.

Lo Stato in questione è il Montana, il cui apparato legislativo ha approvato una legge che prevede che tutti gli store digitali rimuovano l'app di TikTok sui dispositivi dei cittadini e dei residenti sul territorio statale. Ciò significa che il Montana imporrà ad Apple, Google, Microsoft e a tutte le altre compagnie del comparto tecnologico di rimuovere il social di ByteDance dai propri App Store per smartphone, tablet e PC.

Prima dell'entrata in vigore, in realtà, la legge dovrà passare al vaglio del Governatore Repubblicano del Montana Greg Gianforte, che però in passato ha già emanato un ordine esecutivo che imponeva il ban di TikTok da tutti i dispositivi pubblici utilizzati dai dipendenti dello Stato. Allo stesso tempo, come spiega la CNN, la proposta di ban sul territorio statale del Montana è passata proprio grazie ai voti del Partito Repubblicano, il che sembra indicare che il blocco dell'app sia ormai pressoché certo.

Per la verità, il ban di TikTok entrerà in vigore solo nel 2024 in Montana, e Oracle, che ha comprato TikTok America da ByteDance nel 2020, avrà diversi mesi per ricorrere contro la decisione dello Stato in sede federale. È dunque probabile che la legge del Montana sia stata approvata, più che per i suoi possibili effetti concreti, per fare pressioni su Washington affinché un ban su tutto il territorio nazionale venga implementato in tempi brevi, e, al contempo, per fare da apripista e da "modello" per tutti gli altri Stati dell'Unione per l'implementazione di tale direttiva (almeno stando a quanto riporta il New York Times).

In ogni caso, sembra che il Congresso di Washington e la Casa Bianca siano ormai perfettamente allineati e favorevoli al blocco del social network cinese su tutto il territorio americano. Già a fine marzo, infatti il CEO di TikTok Shou Zi Chew ha testimoniato di fronte al Congresso sui rapporti tra la piattaforma, ByteDance e le autorità politiche di Pechino, ma le sue parole sono state molto criticate dai lawmakers di Washington, dal Segretario di Stato americano Anthony Blinken e dal Presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden.