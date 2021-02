TikTok è l'app più redditizia a inizio 2021: ecco le classifiche di App Store e Play Store

Non è un mistero il fatto che TikTok sia una delle app più scaricate in generale. Non sorprende molto, dunque, che la classifica di inizio 2021 relativa alle app più redditizie veda il social network cinese in testa. Subito sotto ci sono altri software particolarmente popolari.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Cult of Mac e come si può leggere nel report di Sensor Tower, al secondo posto delle classifica delle app più remunerative in generale (non gaming) a gennaio 2021 c'è Piccoma, nome che da noi non dice molto ma che in realtà rappresenta un famoso servizio in abbonamento giapponese relativo ai manga. Il terzo posto è invece occupato da un'app ben conosciuta anche dalle nostre parti: YouTube. Si fa notare anche il quarto posto di Tinder, mentre a seguire ci sono Tencent Video, Disney+, iQIYI, LINE, LINE Manga e Google One.

Per quel che concerne, invece, la classifica relativa solamente all'App Store, al primo posto troviamo sempre TikTok, mentre YouTube e Tinder completano il podio. A seguito fanno capolino Tencent Video, iQIYI, Piccoma, Disney+, LINE Manga, Netflix e LINE.

Da notare le differenze con la classifica legata esclusivamente al Play Store, che invece presenta Google One in testa, seguita da Piccoma e Disney+. Le successive posizioni sono occupate da LINE, Twitch, BIGO LIVE, ESPN, Line Manga, Tinder e Pandora.

Per quel che riguarda le cifre in ballo, per TikTok si tratta di 128 milioni di dollari, un incremento di 3,8 volte rispetto allo scorso anno. Piuttosto elevati anche i numeri di Piccoma: 96 milioni di dollari (6,9 volte in più rispetto a gennaio 2020).