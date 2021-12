TikTok app regina del 2021: leader assoluto di download su scala globale

Il 2021 è stato veramente un anno d’oro per TikTok, social network cinese di casa ByteDance. Dopo alcuni mesi turbolenti a causa del ban negli Stati Uniti e la sua successiva revoca, il servizio ha riconquistato il mercato diventando non solo il dominio Internet con più traffico nel 2021, ma anche l’app più scaricata dell’anno.

Osservando i dati raccolti da Apptopia, che ha effettuato il calcolo combinando i dati di iOS e Google Play su scala globale, TikTok conta su ben 656 milioni di download soltanto in quest’anno solare. Si tratta di ben 111 milioni di download in più rispetto a Instagram, la quale ha continuato a sfidare proprio TikTok tra Reels e sempre più funzionalità pensate per content creator e amanti dei social.

Il dominio di casa Meta continua poi al terzo e quarto posto con Facebook e WhatsApp, rispettivamente scaricate 416 e 395 milioni di volte. La Top 5 è chiusa da Telegram con 329 milioni di download, mentre la Top 10 prosegue – in ordine – con Snapchat, Zoom, Messenger, CapCut (app di video editing di ByteDance pensata per creare e modificare clip da caricare poi anche su TikTok) e Spotify.

Quali sono, invece, i giochi per smartphone più scaricati dell’anno? Al primo posto c’è una “vecchia gloria”, Subway Surfers, con 191 milioni di download; segue a ruota Roblox con 182 milioni di download, mentre al terzo posto si trova Bridge Race, minigioco ispirato a Squid Game. Nella Top 5 figurano dunque Garena Free Fire e il popolarissimo Among Us con 152 milioni di download, che non poteva assolutamente mancare nella classifica. Lato entertainment, il dominio è – in ordine – di Netflix, YouTube, Google Play Games, Disney+ e Amazon Prime Video.

