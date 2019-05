TikTok è ancora l'app più scaricata su App Store, per il quinto quadrimestre di fila

TikTok è l'app dei record. Il che appare completamente assurdo per qualsiasi persona sopra i 20 anni, eppure è così: per il quinto quadrimestre di fila TikTok si conferma l'app più scaricata dell'App Store. Non nella categoria social o svago, ma l'app più scaricata in assoluto. Eppure su Android è tutta un'altra storia. Il confronto.

Prima TikTok, con oltre 30 milioni di download da gennaio ad aprile. Seguono le altre, vale a dire, quelle app che probabilmente, salvo una sola eccezione, vi aspettate di vedere in questa classifica: Youtube, Instagram, WhatApp, Messenger, Facebook, Netflix, Google Maps e Study The Great Nation.

È stato un buon quadrimestre anche per Twitter, il social ha fatto il suo miglior quadrimestre da inizio 2015, con 11,7 milioni.

Diversa la storia sul Play Store , dove al primo posto troviamo WhatsApp, seguito da Messenger e, quindi, solamente al terzo posto, TikTok.

TikTok peraltro, continua a far bene nonostante tutto. Nonostante una accusa di essere utilizzata come terreno di caccia dai pedofili, ad esempio. E nonostante un ban nazionale deciso dall'India, dove l'app è entrata sotto i riflettori per alcuni spiacevoli incidenti. Tech Crunch riporta che il ban in India potrebbe essere costato a TikTok almeno 15 milioni di nuovi download, anche se come avevamo spiegato a suo tempo, il divieto è facilmente aggirabile.