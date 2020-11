TikTok è l'app più scaricata e redditizia al mondo, battute WhatsApp, Facebook e Zoom

TikTok continua a ottenere successi nel mercato smartphone: mentre negli USA un altro giudice ha bloccato il ban dell’applicazione, secondo un’analisi della compagnia SensorTower il social network non è soltanto l’app non-gaming più redditizia del Google Play Store, ma anche la più scaricata al mondo.

La società di analisi avrebbe infatti registrato spese da parte degli utenti per oltre 115 milioni di dollari nel mese di ottobre, circa 6,2 volte le entrate di ottobre 2019: circa l’86% di queste entrate proviene da Douyin, nome diverso per la medesima app ma nella versione cinese, mentre l’8% proviene dagli Stati Uniti e il 2% dalla Turchia. Queste cifre la rendono la prima applicazione per ricavi, seguita da YouTube che ha registrato un fatturato di 94 milioni di dollari per un aumento YoY del 58%, e infine Tinder, Tencent Video e Disney+ per concludere la Top 5.

Se poi osserviamo anche i dati relativi ai download, TikTok risulta anche qui prima in classifica con 66 milioni di download solo questo ottobre, registrando un aumento del 9,5% rispetto allo stesso periodo del 2019; anche in questo caso a contribuire maggiormente è Douyin, la quale rappresenta circa il 12% dei download totali, ma a sorpresa il secondo paese per download è il Brasile, dato che rappresenta circa il 10%. In seguito, appaiono WhatsApp (57 milioni di installazioni, 30% dall’India e 10% dalla Nigeria), Facebook, Instagram e Zoom. Se volete consultare la Top 10 completa vi basterà scorrere in fondo all’articolo, dove si trova la lista integrale.

Il successo di TikTok sarebbe stato ancor più elevato se l'app non fosse stata bannata in India a fine giugno, dato che anche in tale mercato il social network dedicato alle piccole clip stava registrando una quantità di download decisamente elevata.