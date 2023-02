TikTok apre le porte agli abbonamenti: arrivano i video visibili sotto pagamento?

Mentre TikTok ha lanciato un nuovo sistema di moderazione per sanzionare i creator, secondo alcune fonti sarebbe in arrivo anche un sistema per ricompensare i creatori di contenuti. La società asiatica invece potrebbe lanciare un sistema ad abbonamento da mettere a disposizione dei tiktoker.

Fonti vicine alla compagnia spiegano che il gigante dei social media starebbe sviluppando una nuova funzionalità di paywall che consentirà ai creator di chiedere da 1 Dollaro in su per consentire ai follower di accedere a determinati video. Pagando tale somma, gli utenti avranno la possibilità di visualizzare solo determinate clip che non saranno a disposizione degli utenti classici. Ciò che non è chiaro è in che modo saranno distribuiti tali introiti: TikTok tratterrà una percentuale oppure no?

Appare però quanto mai chiaro che TikTok abbia intenzione di proporre una sorta di opzione di abbonamento in stile Twitch o YouTube, ma con un funzionamento differente.

La piattaforma sta anche pianificando una revisione del Creator Fund a seguito delle crescenti lamentele sui pagamenti ritenuti troppo bassi. Fonti hanno aggiunto che TikTok si concentrerà sui creator più popolari con un numero di follower fino a 100mila, in aumento dai 10mila precedenti. Il Creator Fund potrebbe anche essere utilizzato per ricompensare coloro che propongono video più lunghi.