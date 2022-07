TikTok attiva sottotitoli e traduzioni automatiche per tutti i video, anche in italiano

TikTok continua a rilasciare funzionalità tanto particolari quanto utili per gli utenti: in seguito all’introduzione del limite di utilizzo giornaliero per combattere la dipendenza dai social, i gestori della piattaforma hanno introdotto sottotitoli automatici e traduzioni ampliate per le lingue più importanti.

L’annuncio arriva direttamente dalla Newsroom, dove il portavoce di TikTok ha scritto quanto segue: “Oggi stiamo introducendo nuovi strumenti per sottotitoli e traduzione nella speranza di abbassare la barriera linguistica per aiutare a portare contenuti globali divertenti a più utenti. Questi aggiornamenti supporteranno un lotto iniziale di lingue, tra cui inglese, portoghese, tedesco, indonesiano, italiano, coreano, cinese mandarino, spagnolo e turco”.

I sottotitoli verranno dunque generati automaticamente una volta che gli spettatori li attivano per ogni singolo video, e verranno accompagnati dalle traduzioni per didascalie, descrizioni video e adesivi di testo. Basterà attivare le feature direttamente durante la visualizzazione del feed, o tramite le impostazioni, affinché l’algoritmo si occupi della trascrizione automatica dell’audio in testo e di quest’ultimo nella propria lingua.

Tutte queste nuove funzionalità sono ora nella fase iniziale di implementazione; pertanto, dovrebbero apparire al pubblico nel corso delle prossime settimane su un numero sempre più elevato di contenuti. Dopo la prima fase di release, TikTok lavorerà per perfezionare l’algoritmo e aggiungere lingue a quelle supportate.

Nel mentre, TikTok starebbe tagliando posti di lavoro in tutto il mondo a causa di una ristrutturazione aziendale profonda.