TikTok aumenta requisiti età per dirette streaming: nuove regole dal 23 novembre

Ottobre continua a essere un mese pieno di novità per TikTok: dopo il lancio della Modalità Foto con strumenti avanzati per l’editing di immagini e video, la piattaforma social di casa ByteDance alza i requisiti di età per avviare dirette streaming e applica maggiori restrizioni per le dirette “per soli adulti”.

Come spiegato dai gestori del social network sul blog ufficiale, a partire dal 23 novembre 2022 gli utenti dovranno avere 18 anni per avviare dirette streaming. Al contempo, le dirette per soli adulti verranno lanciate nelle prossime settimane e verranno limitate al pubblico 18+.

Nel primo caso, il limite all’hosting di contenuti in diretta riguarda qualsiasi tipo di trasmissione e serve solamente a responsabilizzare maggiormente i content creator. Nel secondo caso, si tratta di un modo per fare sì che i creator possano impedire ai minori di incorrere in contenuti espliciti rivolti a un pubblico adulto.

Gli esempi che fornisce TikTok in merito alle dirette “per adulti” chiariscono anche le linee aziendali: “Per esempio, alcuni tipi di comicità potrebbero essere più adatti ai maggiori di 18 anni. Oppure, se un host volesse condividere un’esperienza di vita particolare potrebbe sentirsi più a suo agio sapendo che la conversazione è limitata soltanto agli adulti”. L’idea è semplice: assicurarsi che la community ottenga sempre il massimo dalle Live, senza compromessi sulla sicurezza.

Al contempo, per gli streamer arriva anche la funzione “Multi-Guest” pensata per proporre Live con più ospiti: già da oggi sarà possibile avere fino a cinque utenti collegati contemporaneamente come ospiti a una trasmissione in diretta. Infine, ci sarà un aggiornamento allo strumento di filtraggio delle parole chiave che servirà ai creator per limitare automaticamente i commenti che ritengono non appropriati.

Nel frattempo le analisi del mercato mobile parlano chiaro: TikTok è ancora l’app più scaricata al mondo nel 2022.