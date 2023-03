TikTok, aut aut di Biden: 'proprietari cinesi vendano l'app oppure scatta il ban'

Non si placa la stretta dell’amministrazione Biden contro TikTok. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal e ripreso dal New York Times, il presidente degli USA avrebbe intenzione di chiedere la vendita di TikTok e la separazione dalla società madre cinese Bytedance.

La notizia arriva a poche ore dalla pubblicazione dei rapporti che hanno gettato nuove ombre sul trattamento dei dati degli utenti TikTok, ed a conclusione di un periodo di forti pressioni da parte del numero uno della Casa Bianca, scaturite nel divieto d’utilizzo del client social sugli smartphone governativi.

Con questa nuova mossa, di fatto, Biden ha dato un aut aut a TikTok, che rischia di perdere uno dei mercati più importanti. Alla base delle preoccupazioni degli Stati Uniti ci sono questioni di sicurezza nazionale, che vengono citate anche in una legge bipartisan che potrebbe portare al ban di TikTok e di altre applicazioni definite dannose. Dal suo canto, il client di ByteDance ha sempre affermato che i dati degli utenti non sono archiviati in Cina ed ha proposto un accordo al governo degli Stati Uniti, ma un rapporto del Wall Street Journal di dicembre parlava di negoziati in fase di stallo.

The Verge ha provato a contattare TikTok per un commento sulla nuova indiscrezione, ma non ha ancora ricevuto alcuna risposta.