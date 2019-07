TikTok avrà il proprio smartphone, ora è ufficiale

ByteDance, la società che ha lanciato il popolare social network per teenager TikTok, ha ufficialmente confermato di essere al lavoro su un proprio smartphone in collaborazione con la società Smartisan.

Al momento i dettagli sul dispositivo sono scarsi, ma ByteDance di recente aveva ottenuto un paio di brevetti e messo sotto contratto alcuni membri del personale di Smartisan. E' chiaro quindi che nel progetto finale si vedrà l'influenza del produttore asiatico.

Secondo quanto svelato da alcuni rumor, un ex dirigente di Smartisans (Wu Zezhou) starebbe guidando lo sviluppo dello smartphone, che sarebbe cominciato circa sette mesi fa.

Ad oggi non sappiamo se lo smartphone di TikTok sia destinato a vedere la luce anche al di fuori della Cina, ma allo stato attuale appare improbabile vedere il cellulare tra le mani degli utenti europei o americani. La notizia è comunque interessante in quanto conferma ancora una volta le crescenti ambizioni di ByteDance, che ha avuto la forza di espandere le proprie attività al di fuori della piattaforma di condivisione video, per evitare che una volta concluso il boom si ritrovi in difficoltà finanziaria.

TikTok ad oggi ha oltre 300 milioni di utenti mensili in Cina, un numero che ByteDance intende sfruttare al massimo con uno smartphone dedicato. La popolarità di TikTok però si è espansa anche in Occidente: l'app è stata la più scaricata su App Store per quattro quadrimestri di fila.