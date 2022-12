TikTok avvia test modalità orizzontale: i video ora si vedono come su YouTube

Lo scorso ottobre TikTok si è avvicinata a Instagram con una Modalità Foto dotata di feature avanzate per la modifica di fotografie e video da pubblicare poi sul social. In queste ore, invece, la piattaforma di casa ByteDance ha visto l’avvio dei test della modalità orizzontale a schermo intero, avvicinandosi particolarmente a YouTube.

Le strade si incrociano ufficialmente tra le due piattaforme di streaming: a molti mesi dal lancio degli YouTube Shorts in Italia, con i quali i content creator hanno potuto iniziare a pubblicare video dalla durata massima di 15 secondi in un formato più moderno e ispirato, è proprio TikTok a adottare il formato classico dei video su YouTube.

I test sono stati avviati in questi giorni in vari mercati internazionali e funzioneranno in maniera molto semplice: alcuni video pubblicati dai creator con un formato ottimizzato sia per YouTube che per TikTok potranno essere visti orizzontalmente a schermo intero premendo un singolo pulsante sul display. Come per qualsiasi funzionalità di test, non è noto quando o se TikTok rilascerà ampiamente questa modalità a tutti gli utenti. Vale anche la pena notare che, in tale caso, il prodotto finale potrebbe avere un aspetto diverso dalla modalità ora disponibile in prova.

Una cosa è certa: questa funzionalità non arriva per puro caso. Basta ricordarsi, infatti, che da diverso tempo TikTok consente di caricare video della durata di 10 minuti, molto più lunghi rispetto al formato tradizionale di 1-3 minuti. Avvicinandosi al territorio di YouTube, la sfida si farà indubbiamente più interessante.