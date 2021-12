TikTok: il social network ha premiato i video migliori e più visti del 2021, quali sono?

TikTok è stata l'app più scaricata del 2021 su iOS, ed è una delle piattaforme in maggiore crescita ormai da qualche anno, grazie soprattutto alla migrazione degli utenti più giovani di Instagram e Facebook verso quest'ultima. Oggi, TikTok ha voluto celebrare il suo successo nel 2021 pubblicano alcuni dati sui video più visti dell'anno.

I dati sono stati diffusi da Vanessa Pappas, Chief Operating Officer della divisione americana di TikTok, e riguardano la versione americana dell'applicazione. Secondo Pappas, "il 2021 è stato per noi l'anno delle connessioni: abbiamo visto persone ridere insieme su TikTok, intrattenersi a vicenda e dare inizio a dei fenomeni culturali, insegnandoci nuove cose".

I video più visti nel 2021 su TikTok negli Stati Uniti, comunque, sono il divertente balletto ripreso da un drone dell'utente @totouchanemou, l'adorabile scoiattolo affamato di @chipmunksoftiktok e il soddisfacente video di @_catben_ sul "restocking" di casa, perfetto per gli amanti dell'ordine.

TikTok ha anche dedicato un riconoscimento speciale ai video più "allegri" del 2021, tra cui l'esilarante risata di una volpe pubblicata da @saveafox.rescue, il primo sorriso del figlio appena nato di @sarahforwarkholden e il particolare "nascondino" postato dai @valentinebrothers. Considerato che si tratta per la maggior parte di video privi di parlato, non viene difficile pensare che anche gli utenti nostrani abbiano visto più e più volte i contenuti premiata dalla versione americana della piattaforma social.

Infine, tra i creator, ByteDance ha premiato lo chef felino Chef Puff, la cantante Taylor Swift e Oneya d'Amelio, un influencer noto per le sue "reaction" arrabbiate a vari video pubblicati sulla piattaforma. Intanto, il social network si sta preparando al meglio per il 2022: in particolare, TikTok potrebbe ospitare video più lunghi in futuro, fino a 10 minuti di durata, in un affondo diretto contro YouTube, mentre nel 2022 dovrebbero entrare in vigore nuove regole contro le challenge e le fake news.