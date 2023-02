TikTok, ban in Europa: app vietata sui dispositivi dei membri della Commissione

A poche settimane dal ban di TikTok dagli smartphone dei membri della Camera USA, anche la Commissione Europea ha deciso di seguire le orme degli Stati Uniti e l’ufficio IT ha chiesto a tutti i dipendenti della Commissione di disinstallarla dai dispositivi aziendali e personali che usano app corporate.

La richiesta è stata comunicata questa mattina, 23 Febbraio 2023, ai diretti interessati ed il ban sarà in vigore a partire dal 15 Marzo 2023. “Per proteggere i dati della Commissione e aumentare la sua sicurezza informatica, la Commissione Europea ha deciso di vietare l’applicazione TikTok sui dispositivi aziendali e sui dispositivi personali registrati ai servizi associati alla Commissione” si legge in una mail vista da EURACTIV.

Per coloro che non rispetteranno il termine stabilito, le app aziendali come il client di posta elettronica ufficiale della Commissione e Skype for Business saranno disattivate.

La misura è legata alle preoccupazioni in materia di protezione dei dati personali e mira a proteggere i sistemi e le informazioni della Commissione da potenziali minacce esterne.

Lo scorso ottobre erano arrivate delle dure accuse da parte di Forbes a TikTok in merito al tracciamento degli utenti. Le accuse erano però state prontamente rigettate dalla stessa ByteDance, sulla scia di quanto fatto in passato.