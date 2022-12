TikTok, primo ban negli USA: bloccata dagli smartphone della Camera dei Rappresentanti

Del possibile ban di TikTok negli USA si parla da tempo,, ma la notizia che arriva oggi dagli States non fa altro che dare credito e forza ai rumor emersi nelle precedenti ore. L’app di ByteDance è stata bloccata dagli smartphone della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.

Su tali dispositivi è vietato utilizzare o scaricare l’applicazione di social media. La decisione è stata presa dall’ufficiale amministrativo capo della Camera dei Rappresentanti, Catherine Szpindor, che ha ordinato ai legislatori ed il personale della Camera di eliminare TikTok da tutti i dispositivi di proprietà del Governo che la utilizzano ed ha anche proibito i futuri download dell’app.

Non si tratta della prima volta che i politici a stelle e strisce si scagliano contro l’applicazione di social media asiatica. Marco Rubio infatti ha presentato un disegno di legge bipartisan per vietare completamente TikTok negli USA, con l’obiettivo di ”proteggere gli americani dalla minaccia rappresentata da alcuni avversari stranieri che utilizzano società di social media attuali o potenziali future per ottenere dati sensibili sugli americani, o diffondere campagne di influenza, propaganda e censura.”

Di recente il CEO di TikTok si è scusato in quanto alcuni impiegati hanno avuto l’accesso agli indirizzi IP dei giornalisti. La notizia ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando non poche polemiche.