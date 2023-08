TikTok sempre più vicino al ban negli USA: bloccato per i dipendenti pubblici di New York

Un paio di mesi fa, il Montana è stato il primo Stato degli USA a bannare TikTok su tutto il proprio territorio. Benché il ban entrerà in vigore solo nel 2024, esso è una chiara forma di pressione per un blocco di TikTok a livello federale da parte della Casa Bianca. Ora, una grande città si unisce al Montana in questa richiesta.

Stando a quanto riporta The Verge, infatti, la città di New York ha bloccato TikTok sugli smartphone di tutti i suoi dipendenti pubblici, imponendo la disinstallazione entro 30 giorni del popolare social network da ogni dispositivo nelle mani di un dipendente pubblico della città. Gli impiegati, inoltre, non potranno più scaricare TikTok sui propri telefoni o utilizzare l'app con effetto immediato.

Già nel 2020, lo Stato di New York aveva bannato TikTok dai device dei dipendenti pubblici, ma al tempo il blocco è rimasto largamente disatteso ed è caduto nel dimenticatoio. La mossa della Grande Mela, dunque, potrebbe inasprire le sanzioni sia a livello statale che, soprattutto, porre nuova pressione sulla Casa Bianca per un ban di TikTok a livello nazionale negli Stati Uniti d'America.

Il Cyber Command di New York, una branca dell'Ufficio Tecnologia e Innovazione della città, ha spiegato di aver preso questa decisione, da molti considerata eccessiva, dopo aver analizzato approfonditamente TikTok ed averlo etichettato come una "minaccia di sicurezza per la città di New York". In particolare, il social sarebbe un "pericolo per le reti tecniche della città, perciò dovrà essere rimosso da tutti i device dei dipendenti pubblici e di proprietà della Città di New York".