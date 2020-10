TikTok, ban negli USA bloccato ancora da un giudice...grazie a tre influencer

Il primo blocco del ban di TikTok negli Stati Uniti, deciso dal giudice Carl J. Nichols del Tribunale Federale del Distretto di Columbia, non è più un caso unico: il social network ha ottenuto un’altra tregua dal divieto voluto dall’amministrazione Trump grazie a un giudice federale della Pennsylvania e a tre influencer.

Il giudice in questione ha concesso un’ingiunzione preliminare contro i divieti chiesti da parte del Dipartimento di Commercio degli Stati Uniti, attesi inizialmente per l’entrata in vigore del 12 novembre, poiché tre content creator di TikTok hanno intentato una causa in quanto il ban del social avrebbe impedito loro di guadagnarsi da vivere. Il giudice ha dunque dato ragione a questi influencer, protetti da una legge in materia di “materiale informativo”, definizione data ai video dal giudice stesso.

Tale legge fa parte dell’International Emergency Economic Powers Act e prevede la protezione di “film, opere d’arte, fotografie e feed di notizie”; secondo il giudice federale, i brevi video creati e scambiati su TikTok rientrano in questa categoria in quanto “espressivi e informativi”. L’avvocato dei tre influencer Ambika Kumar Doran ha dichiarato a The Verge: “Siamo lieti che il giudice abbia fermato questo divieto, che supera l'autorità del presidente ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act, vale a dire parti della legge che riflettono il profondo impegno della nostra nazione per la libertà di parola”.

Anche un portavoce di TikTok ha espresso il pensiero dell’azienda: “Siamo profondamente commossi dall'effusione di sostegno dalla nostra comunità, che ha lavorato per proteggere i loro diritti di espressione, alla loro carriera e per sostenere le piccole imprese, in particolare durante la pandemia. Supportiamo la nostra comunità creativa nel continuare a condividere le loro voci, sia attraverso la piattaforma che le opzioni legali a loro disposizione, e ci impegniamo a continuare a fornire loro una sede per farlo”.

Insomma, assieme al ritiro del ban in Pakistan questo sembrerebbe un periodo d’oro per TikTok. Sarà interessante vedere l’esito delle elezioni presidenziali statunitensi per capire quale sarà il futuro del social con Donald Trump, in caso di un secondo mandato, o Joe Biden.