TikTok verso il ban negli USA: anche il Presidente Biden è d'accordo

Mentre TikTok le prova tutte per evitare il ban negli Stati Uniti, anche il Presidente americano Joe Biden si è espresso sulla questione. Sfortunatamente per il social network cinese, sembra proprio che TikTok sia diretto verso un ban in piena regola o verso la vendita della piattaforma da parte di ByteDance.

La CNBC, infatti, spiega che Joe Biden sarebbe pronto al ban di TikTok, qualora il Congresso lo approvasse. "Se il Congresso approvasse una legge in tal senso, la firmerei", ha spiegato il Presidente Americano. Proprio per questo, negli scorsi giorni il social network ha chiesto ai suoi utenti di farsi sentire e di chiedere ai propri deputati e senatori di non votare la legge che dovrebbe mettere al bando la piattaforma, chiamata "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act".

La misura dovrebbe essere messa al voto del Congresso la prima settimana e, se approvata, darà a TikTok un massimo di sei mesi per rendersi completamente indipendente da ByteDance - l'azienda che possiede TikTok a livello globale e che è accusata di avere stretti rapporti con Pechino e con il Partito Comunista Cinese. Se ciò non accadesse, TikTok verrà rimosso da tutti gli store digitali del Nordamerica. Al momento, negli USA sembra esserci un consenso bipartisan per il ban dell'applicazione, o quantomeno per l'approvazione dell'atto legislativo dedicato con un'ampia maggioranza al Congresso.

Secondo TikTok, l'atto in fase di votazione a Washington sarebbe un "tentativo non troppo velato di imporre un ban totale sulla nostra applicazione. Questa legge ha un risultato predeterminato: il ban totale di TikTok negli Stati Uniti. Il governo vuole togliere a 170 milioni di americani il loro diritto costituzionale alla libertà di espressioni. Questa mossa danneggerà milioni di aziende, negherà agli artisti il loro pubblico e distruggerà le vite di tantissimi creatori di contenuti in tutto il Paese".

In realtà, comunque, una via alternativa al ban di TikTok sembra esserci: essa dovrebbe passare però per una vendita del social network da ByteDance a una compagnia americana, cosa che l'azienda cinese vorrebbe evitare a tutti i costi. Al momento, TikTok USA è gestito da Oracle, ma la sua proprietà resta nelle mani di ByteDance. Tra i più "moderati" sulla questione vi è invece l'ex-Presidente USA Donald Trump, che si è già espresso contro il ban del social network sul territorio americano e a favore di una vendita della piattaforma ad una compagnia nazionale.