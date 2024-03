TikTok, ban negli USA sempre più vicino: ora manca un solo voto

Il possibile ban di TikTok negli Stati Uniti si fa sempre più vicino (e sempre più probabile). Nelle scorse ore, infatti, la Camera dei Rappresentanti USA ha approvato una legge che potrebbe imporre la vendita di TikTok da parte di ByteDance a una compagnia americana, pena il ban completo del social network negli Stati Uniti.

La legge è stata approvata con un ampio consenso, dal momento che è passata con 352 voti a favore e 65 contrari: il risultato dimostra l'ampio supporto bipartisan nei confronti della regolamentazione, che ora passa al vaglio del Senato di Washington. Anche in questo caso, però, non dovrebbero esserci grandi ostacoli per l'approvazione della legge: anche il Presidente Biden si è detto d'accordo con un eventuale ban di TikTok sul territorio americano.

Se anche il Senato dovesse approvare la legge (come appare estremamente probabile), ByteDance avrebbe sei mesi per vendere TikTok a una compagnia americana. In caso non riuscisse a farlo (o non volesse farlo), la piattaforma verrebbe semplicemente bloccata su tutti gli app store e i servizi di hosting web negli Stati Uniti. A dir la verità, diverse sono le aziende che potrebbero comprare TikTok: tra i nomi papabili troviamo quelli di Sam Altman e OpenAI, ma (incredibilmente) anche quello dell'ex-CEO di Activision Bobby Kotick.

In ogni caso, la legge al vaglio del Congresso si chiama "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act", ed è stata fin da subito aspramente criticata da TikTok, che ha chiesto ai suoi utenti di inondare il Congresso di mail e telefonate contro l'approvazione dell'atto legislativo. Tutto inutile: la legge è passata con una maggioranza schiacciante, mentre anche al Senato le opposizioni sembrano essere minime.

I timori che hanno portato all'introduzione della regolazione riguardano ancora una volta i legami di TikTok con la Cina e con il suo Partito Comunista, che però sono ancora tutti da provare. Per questo motivo, sia TikTok che ByteDance hanno definito il bill proposto dal Congresso come "una misura contraria alla Costituzione americana", enfatizzando il suo effetto potenzialmente distruttivo su ben 170 milioni di cittadini americani che ogni giorno utilizzano il social network.

