TikTok bannato in Montana dal 2024: 'utenti protetti dal Partito Comunista Cinese'

Si torna a parlare di TikTok. Il Governatore del Montana Greg Gianforte ha firmato un disegno di legge che vieta l’applicazione di ByteDance nello Stato. Si tratta del primo divieto di questo tipo imposto negli USA, che si estende “all’interno della giurisdizione territoriale del Montana”.

In un tweet pubblicato dal Governatore sul proprio account ufficiale Twitter, Gianforte spiega che “per proteggere i dati personali e privati dei cittadini del Montana dal Partito Comunista Cinese, ho bandito TikTok nel Montana”.

Immediata è arrivata la reazione della portavoce di TikTok, Brooke Oberwatter, che in una dichiarazione giunta su Twitter ha rigetta le accuse: “il governatore Gianforte ha firmato un disegno di legge che viola i diritti del Primo Emendamento della popolazione del Montana vietando illegalmente TikTok, una piattaforma che dà potere a centinaia di migliaia di persone in tutto lo stato. Vogliamo rassicurare gli abitanti del Montana che possono continuare a utilizzare TikTok per esprimersi, guadagnarsi da vivere e trovare una comunità mentre continuiamo a lavorare per difendere i diritti dei nostri utenti all’interno e all’esterno del Montana”.

Proprio qualche giorno fa, erano arrivate le importanti dichiarazioni di un ex dirigente TikTok, secondo cui il PCC avrebbe accesso ai dati degli utenti. Questa deposizione aveva dato nuovamente il via alle speculazioni e discussioni sull’app.