TikTok? Una bellissima fonte di... disinformazione (quasi) totale!

In uno studio presentato ad una conferenza della Digestive Disease Week a Chicago, è stato dimostrato un risultato decisamente preoccupante. Ognuno di noi è infatti soggetto a una continua ed incontrollata raffica di disinformazione sulla salute, potenzialmente pericolosa. TikTok vi dice niente?

"Le persone dovrebbero sempre consultare prima il proprio medico per avere indicazioni sulla loro specifica condizione medica", ha affermato in una dichiarazione il dottor Macklin Loveland, docente di medicina interna presso il College of Medicine dell'Università dell'Arizona e autore principale dello studio. "Ma sappiamo anche che ottenere informazioni e suggerimenti sulla salute dai social media è estremamente comune di questi tempi".

Dopo aver scoperto proprio su TikTok il quiet quietting, questa volta i ricercatori hanno utilizzato patologie del fegato come "soggetto" del test, lo studio ha confrontato migliaia di video TikTok contenenti le parole "cirrosi" e "malattia del fegato", tutti pubblicati tra ottobre e novembre 2022, con pratiche mediche consolidate da varie associazioni americane per lo studio delle malattie del fegato. Il risultato? Decisamente drammatico.

Ben quattro post su dieci facevano letteralmente disinformazione, rendendo la probabilità di ottenere qualcosa di utile dall'app molto vicina al lancio di una moneta, ovvero equivalente alla pura casualità.

"Anche se i post imprecisi erano meno popolari, rappresentano ancora un volume elevato di disinformazione sulla piattaforma, lasciando le persone con malattie del fegato in balia di false affermazioni", ha sottolineato Loveland, aggiungendo inoltre che: "Data l'elevata mortalità associata alle malattie del fegato, l'impatto della diffusione di affermazioni imprecise su una piattaforma di social media così popolare potrebbe avere serie conseguenze cliniche".

Quindi quale potrebbe essere la soluzione migliore?

"È chiaro che è necessario fare di più per segnalare la disinformazione su TikTok, compresi i medici che diventano più rappresentati sulla piattaforma per combattere la disinformazione con informazioni accurate e basate sulla scienza".

A ciò si potrebbe ovviamente aggiungere una migliore regolamentazione e monitoraggio delle indicazioni sulla salute, estendendolo ad ogni piattaforma social e non solo TikTok che ci consiglia bevande che non funzionano, andando a migliorare una situazione realmente preoccupante.