TikTok, Biden annulla il divieto di Trump ma continuerà a valutarne i rischi

Segnalata da Trump come "minaccia per gli Stati Uniti", l'app TikTok non venne mai di fatto bloccata sul territorio americano poichè i tribunali fermarono l'ordine esecutivo dell'ex presidente.

Negli ultimi giorni, il presidente in carica Biden ha avviato il processo per annullare del tutto l'ordine esecutivo pur mantenendo alta l'attenzione del Dipartimento del Commercio circa le potenziali minacce associate alle app come TikTok.

Il nuovo ordine esecutivo sancisce che il governo continuerà inequivocabilmente a monitorare la situazione e a "valutare queste minacce attraverso un'attenta analisi, basata sulle evidenze e che dovrebbe affrontare eventuali rischi inaccettabili o indebiti per la sicurezza nazionale, la politica estera e gli obiettivi economici, compresa la preservazione dei valori fondamentali dell'America e delle libertà fondamentali".

In particolare, le preoccupazioni riguardano il potenziale rischio che queste app possano raccogliere i dati personali degli utenti e permettere al governo cinese di utilizzarli. Ricordiamo infatti che TikTok è di proprietà della società cinese ByteDance.

Come riportano i colleghi di Mashable, Biden non ha mai preso una posizione pubblica sui tentativi di Trump di bloccare il download dell'app in territorio statunitense durante la campagna elettorale, ma partecipò alla richiesta di respingere l'ordine esecutivo di Trump.

Nel frattempo ricordiamo che il nuovo governo non sembra voler mollare la presa nei confronti di Huawei e sul ban inferto dalla precedente amministrazione.