TikTok, il CEO si scusa: impiegati hanno avuto accesso agli indirizzi IP dei giornalisti

La politica americana ha ripreso a parlare di un ban di TikTok dagli Stati Uniti, accusando di nuovo l'applicazione di essere troppo strettamente collegata con la Cina. Ebbene, un'investigazione interna di ByteDance, l'"azienda-madre" di TikTok, sembra inaspettatamente dare ragione ai timori di Washington, specie sui dati degli utenti del social.

Il New York Times, infatti, spiega che un'investigazione interna di ByteDance ha scoperto che alcuni impiegati della compagnia hanno avuto accesso ai dati personali di due giornalisti americani e di un "ridotto numero" di altre persone vicine a questi ultimi. Tra i dati a cui gli impiegati hanno avuto accesso vi erano gli indirizzi IP dei giornalisti stessi, che dunque permettevano di rintracciarne la posizione fisica.

Secondo il report interno, TikTok non sarebbe stata usata per spionaggio o per "tenere d'occhio" gli utenti americani, come invece temono gli Stati Uniti, ma i dati degli IP dei giornalisti sono stati incrociati con quelli degli impiegati in modo da scoprire le "talpe" che negli scorsi mesi hanno trasmesso delle informazioni riservate alla stampa. Evidentemente, anche questo tentativo si è risolto in un nulla di fatto, perché le informazioni fatte emergere dal NYT arrivano proprio da un leak interno a ByteDance.

In una mail interna, comunque, il CEO di ByteDance Rubo Liang si è detto "profondamente deluso" per l'accaduto, spiegando che "il pubblico è fiducioso del fatto che abbiamo profuso grandi sforzi per costruire un ambiente sicuro, che così però viene minato dai comportamenti sbagliati di alcuni individui". In altre parole, sembra che l'operazione anti-talpe di TikTok non sia stata approvata dai "piani alti" del colosso social cinese.

Le rivelazioni, comunque, prestano il fianco di TikTok alla politica americana, che proprio in questi giorni si sta interrogando sull'opportunità o meno di un ban definitivo per la piattaforma negli Stati Uniti. I giornalisti coinvolti, comunque, sarebbero ben più di due, come stabilito da ByteDance: al contrario, tra le figure tracciate troviamo un reporter di BuzzFeed, tre di Forbes e almeno uno del Financial Times.