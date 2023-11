TikTok chiude il Creator Fund in favore del Creativity Program: attenzione all'Italia

Mentre le sfide per i social network come TikTok in un periodo storico come quello attuale aumentano, la popolare piattaforma ha deciso di effettuare una modifica non di poco conto al suo sistema di monetizzazione. Infatti, a breve in diversi Paesi non esisterà più il cosiddetto Creator Fund, ma si passerà a una novità.

A tal proposito, così come indicato anche da Engadget, la parola fine per il succitato Creator Fund, perlomeno per quel che riguarda Stati Uniti d'America, Francia e Germania, arriverà nella giornata del 16 dicembre 2023. Al momento in cui scriviamo non mancano dunque poi così tante settimane al termine del programma, che ha però già un "sostituto".

Infatti, un portavoce di TikTok ha spiegato ai microfoni di Engadget che i Content Creator che attualmente risultano legati al Creator Fund possono passare al nuovo Creativity Program, arrivato a inizio 2023. Per chi non lo sapesse, si fa riferimento per certi versi a un modo utilizzato dalla piattaforma per cercare di spingere a realizzare contenuti più lunghi.

Potreste infatti non averlo notato, ma ora TikTok permette persino di caricare video dalla durata massima di 30 minuti, mentre nel caso del Creativity Program la durata minima dei video richiesta è di un minuto. Stando al ben noto social network, i guadagni per i Content Creator mediante questo sistema di monetizzazione sarebbero fino a 20 volte superiori rispetto al precedente Creator Fund.

Tuttavia, vale la pena notare che per ora il Creator Fund continuerà a esistere in Italia e Spagna, segnando dunque delle eccezioni rispetto a quanto avviene all'estero. In ogni caso, se vi interessa approfondire ulteriormente il Creativity Program Beta, potreste voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di TikTok.