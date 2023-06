TikTok chiude Now dopo nemmeno un anno dal lancio in Italia

Vi ricordate del progetto TikTok Now, lanciato anche in Italia a fine 2022 e pensato per cercare di mettere da parte la "falsità" di quanto si vede usualmente sui social network? Ebbene, TikTok ha deciso di eliminare la funzione. Sì, questo a nemmeno un anno dal rilascio dell'app nel nostro Paese.

A tal proposito, come riportato anche da Engadget e The Verge, nonché come fatto notare da Matt Navarra su Twitter, nella giornata del 27 giugno 2023 alcuni utenti hanno visto comparire nel contesto dell'app di TikTok un avviso che avverte che presto il succitato servizio non esisterà più, perlomeno internamente all'app TikTok (non è chiaro se verrà coinvolta anche l'app separata disponibile in alcuni Paesi, ma di fatto quello di TikTok è un passo indietro importante sul progetto).

Ricordiamo che Now è stato "associato" a BeReal sin da subito. D'altronde, il lancio dell'app in Italia risale a settembre 2022 e avvenne sulla scia del successo del succitato "social network reale". In quel periodo, TikTok Now scalò le classifiche italiane degli store digitali, ma ora è giunta l'ora del tramonto per la funzione che si prefiggeva l'obiettivo di "promuovere connessioni autentiche e spontanee su TikTok".

In ogni caso, nella succitata notifica che sta comparendo a un buon numero di utenti statunitensi si legge che ByteDance sta "aggiornando l'esperienza di TikTok e chiudendo TikTok Now". Non ci sono dunque ancora tempistiche precise in merito alla chiusura del progetto, ma sembra che l'attenzione attorno a social network come BeReal e simili stia calando a livello generale dopo il successo del 2022.