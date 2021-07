TikTok come Cameo: si potranno pagare i Creator per clip personalizzate

Mentre aumenta la durata dei video su TikTok, il social network cinese sta anche per introdurre una nuova funzionalità che permetterà ad alcuni utenti selezionati - almeno inizialmente - di pagare i loro Content Creator preferiti per clip personalizzate, esattamente come nel caso dell’app Cameo.

Secondo quanto individuato da BuzzFeed, la feature in questione si chiama “Shoutouts” e consente all’utenza di TikTok di richiedere ai creatori di contenuti di produrre un video personalizzato previo pagamento tramite la valuta in-app, ovvero le monete TikTok acquistabili con soldi reali. I creatori potranno inoltre stabilire delle tariffe e indicare un periodo approssimativo di invio della clip all’indirizzo di posta elettronica dell’utente interessato.

Tra le clip che potranno essere richieste ci saranno, per esempio, auguri di buon compleanno, di laurea, discorsi di incoraggiamento, o magari anche qualche saluto bizzarro per gli amici del cuore. I “furbetti” del caso non avranno invece spazio per richieste che andranno contro i Termini di Servizio e le Condizioni di Utilizzo della piattaforma, dato che i moderatori del social network si occuperanno di rivedere le clip singolarmente, grazie anche all’aiuto di un algoritmo, prima di procedere con l’invio all’utente. Chiaramente, bisogna evitare che TikTok diventi come OnlyFans o Snapchat.

Sarà una mossa efficace da parte di TikTok? Vedrà un seguito da parte di Facebook magari su Instagram, social che vuole proporsi come “clone migliore” del rivale TikTok? Lo scopriremo soltanto con il rilascio ufficiale al pubblico, dato che per ora Shoutouts è disponibile solamente in Turchia e a Dubai.

Sempre restando nell’universo di TikTok, recentemente sono stati rimossi oltre 7 milioni di account di utenti sotto i 13 anni.