TikTok come le televendite? Il social ora spinge sul Live Shopping

TikTok è l'app più scaricata al mondo, perciò non stupisce che i trend sul social network siano oggetto di continua analisi e revisione da parte dell'azienda stessa e dei suoi competitor. Secondo alcuni esperti, nei prossimi mesi TikTok potrebbe riposizionare i propri contenuti, spostandosi dai brevi video per cui è diventato famoso verso i livestreaming.

Stando a quanto riportano fonti affidabili come The Verge e il Financial Times, infatti, ByteDance, l'azienda dietro a TikTok, sarebbe decisa a mettere i livestreaming al centro del social in un tentativo di differenziare quest'ultimo dalla concorrenza, composta ormai dai reel di Instagram, Facebook e persino YouTube, nati proprio "all'inseguimento" del colosso cinese dei social.

In particolare, TikTok vorrebbe puntare sul "live shopping", una feature già presente sulla piattaforma in Cina ma che non ha ancora fatto il suo debutto né in Europa né negli Stati Uniti, anche per via di una prima serie di test deludenti nel Regno Unito. Secondo Semafor, TikTok starebbe pianificando di espandere la feature anche negli USA, investendo enormi cifre nella creazione di contenuti per renderla un successo anche agli occhi del pubblico occidentale.

Il progetto avrebbe attualmente il nome di "Project Aquaman" e vedrebbe coinvolti sia TikTok che diverse agenzie di content creator e alcuni ecommerce di grande successo, i cui nomi sono ancora ignoti. L'obiettivo del progetto sarebbe quello di utilizzare i livestreaming per la promozione o per la vendita diretta di prodotti di vario genere, come già avviene per le sponsorizzazioni su Instagram, oppure nel settore del dropshipping, oppure ancora nelle ben più classiche televendite. Al contempo, la stipula di partnership pagate avrebbe lo scopo di aumentare la monetizzazione della piattaforma, i guadagni degli influencer e le vendite degli shop che si affidano al Live Shopping.

Secondo Semafor, farebbero parte di Project Aquaman ben venti compagnie diverse e centinaia di creator, che avrebbero già una vera e propria schedule per i propri livestreaming, che dovrebbe comprendere un piano di pubblicazione di contenuti, di ripresa di video promozionali e di creazione di format con host e ospiti diversi, tutto nell'ottica di promuovere alcuni prodotti sulla piattaforma e di aumentare le visualizzazioni tramite dei video live più lunghi dei classici shorts di TikTok.