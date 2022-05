TikTok come Twitch: in arrivo abbonamenti per sostenere content creator

Ancora una volta è TikTok a dettare i tempi dei social network su smartphone anticipando Instagram e seguendo la piattaforma di streaming Twitch: la nuova funzionalità si chiama TikTok LIVE e consentirà agli utenti di abbonarsi periodicamente ai propri content creator preferiti per sostenere le loro attività.

Come ripreso da TechCrunch, questo nuovo programma è stato annunciato dal social di casa ByteDance tramite l’account ufficiale @TikTokLIVE_creator, dove è apparso un breve video illustrativo del lancio della beta il 26 maggio 2022, non altro che dopodomani.

Al momento non sono noti molti dettagli sulla funzionalità TikTok LIVE: dalla clip teaser si comprende che dovrà essere attivata dai content creator stessi affinché i loro fan possano sostenerli e accedere a vantaggi esclusivi come la chat per soli iscritti, emote personalizzate e badge speciali. Tra questi ultimi compare, ad esempio, un distintivo che identifica i subscriber iscritti dal maggior numero di mesi. Altra funzionalità esclusiva prevede la possibilità di controllare le telecamere predisposte dal creator durante le sue dirette streaming su TikTok. Nel mentre, ricordiamo, continuano i lavori sui "Non mi piace".

Il prezzo di questi abbonamenti deve ancora essere formalmente annunciato; tuttavia, alcuni creator contattati da TechCrunch hanno condiviso che è “paragonabile alle sub di Twitch”, le quali ricordiamo costare in Italia 3,99 Euro al mese, con il 30-50% che entra nelle casse dei gestori del servizio. Ci si aspetta un piano simile, quindi, per TikTok.

