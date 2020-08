TikTok conferma: a breve citerà in giudizio l'amministrazione Trump

TikTok ha confermato che a breve citerà in giudizio l’amministrazione Trump sul ban del social negli Stati Uniti. La causa era già pronta dal 10 agosto 2020, ma la conferma è arrivata solo sabato 22 agosto dopo aver valutato anche le implicazioni dell’ultimo ordine esecutivo pubblicato dal governo statunitense.

Il portavoce di TikTok Josh Gartner ha dichiarato a The Verge: “Anche se siamo fortemente in disaccordo con le preoccupazioni dell’amministrazione, per quasi un anno abbiamo cercato di impegnarci in buona fede per fornire una soluzione costruttiva. Ciò che abbiamo riscontrato invece è stata la mancanza di un giusto processo poiché l’amministrazione non ha prestato attenzione ai fatti e ha provato a inserirsi nelle trattative tra imprese private”.

La causa con ogni probabilità verrà presentata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per la California Meridionale, come diffuso da NPR due settimane fa. Intanto TikTok ha ancora tempo per trovare un acquirente della divisione americana del social e concludere le trattative, dato che l’ordine esecutivo del 14 agosto ha rinviato il ban al 12 novembre 2020. In lizza per l'acquisizione di TikTok ci sarebbero Microsoft, Twitter e Oracle.

Anche i dipendenti americani di TikTok sarebbero pronti a fare causa all’amministrazione Trump, poiché a causa delle recenti restrizioni applicate dal governo 1500 posti di lavoro sarebbero a rischio.