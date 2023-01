TikTok conferma: i dipendenti possono decidere se far diventare virale un video

Per la prima volta in assoluto, TikTok ha confermato a Forbes che alcuni suoi dipendenti hanno la possibilità di far diventare virali video o determinati creator.

La risposta è giunta in un reportage pubblicato dalla popolare rivista, che parlava di un presunto pulsante ad hoc per “spingere” determinate clip o account attraverso la tab “Per te”.

Il portavoce della piattaforma di ByteDance, James Favazza ha confermato che l’aumento di visualizzazioni di determinati video non è l’unica ragione per cui i propri dipendenti statunitensi decidono di spingerli. TikTok infatti “promuove anche video per aiutare a diversificare l’esperienza degli utenti”, ma attenzione: tale boost non avviene spesso ma solo lo 0,002% dei filmati presenti nella scheda “Per Te” ne beneficiano.

Un documento interno ottenuto da Forbes però parla di dati ben differenti e di una percentuale tra l’1 ed il 2 percento per le visualizzazioni totali.

A trarre in inganno gli utenti ci pensa anche il fatto che i video promossi dalla piattaforma e che quindi beneficiano di maggiore visibilità non includono alcuna etichetta o indicazione esplicita come accade nel caso delle pubblicità, ma appaiono come qualsiasi altro filmato selezionato in maniera automatica dall’algoritmo.

Di recente, TikTok ha anche lanciato la modalità landscape che ottimizza i filmati per i tablet.