TikTok, dichiarazione-shock di un ex-dirigente: 'il PCC ha accesso ai dati degli utenti'

Mentre gli Stati Uniti ancora discutono il ban di TikTok dal territorio americano, delle nuove dichiarazioni colpiscono l'azienda cinese e l'opinione pubblica mondiale. Un ex-dirigente di ByteDance, infatti, ha spiegato che il Partito Comunista Cinese avrebbe "accesso speciale" ai dati degli utenti americani di TikTok.

La dichiarazione arriva da Yintao "Roger" Yu, un ex-dirigente di TikTok licenziato da ByteDance nel 2018. Yu ha presentato diverse cause legali contro la compagnia, spiegando che il suo licenziamento dal ruolo di direttore del reparto americano di ingegneria sarebbe stato ingiusta. Secondo l'ultima causa legale dell'ex-dirigente, questi sarebbe stato licenziato dopo aver definito il comportamento di ByteDance "sfacciatamente illegale".

Con queste parole, in particolare, Yu si sarebbe riferito alla pratica comune dell'azienda di fornire i dati degli utenti americani al Partito Comunista Cinese. Addirittura, l'ex-dirigente spiega che il PCC "aveva un canale backdoor nella compagnia" che forniva ai membri del Partito un "accesso supremo" a tutti i dati generati e raccolti da TikTok.

ByteDance, ovviamente, ha rispedito le accuse di Yu al mittente, definendole "prive di basi". Inoltre, la compagnia ha aggiunto che il dirigente ha lavorato per TikTok per meno di un anno, dunque non conoscerebbe esattamente il funzionamento dell'azienda. Un portavoce di ByteDance ha aggiunto che "ByteDance si impegna a rispettare le proprietà intellettuali delle altre compagnie e raccoglie dati in accordo con le pratiche consolidate nell'industria e con la nostra policy globale".

Le dichiarazioni di Yu, comunque, gettano benzina sul fuoco nel "caso TikTok", anche perché contraddicono apertamente le dichiarazioni del CEO di TikTok di fronte al Congresso americano, che ha difeso le posizioni della compagnia e criticato l'eventualità di un ban su scala nazionale del social network.