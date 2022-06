TikTok contro la dipendenza dal social: arriva nuovo limite di utilizzo giornaliero

Mentre Instagram prosegue con il rilascio di funzionalità particolarmente utili per la gestione del feed come la possibilità di fissare post e Reel sul proprio profilo, TikTok agisce contro la dipendenza dai social aggiungendo una opzione per limitare il tempo di utilizzo della piattaforma.

Ad annunciare questo lancio interessante è stato lo stesso team del social network di casa ByteDance tramite la Newsroom ufficiale. Il funzionamento dello strumento in questione è davvero semplice: esso mostrerà un promemoria su schermo dopo avere utilizzato l'app per un periodo di tempo prolungato e definito dall'utente tramite le impostazioni. Sin dall’apertura di un account, gli utenti adolescenti in particolare (fascia 13-17) saranno obbligati a utilizzare questa funzionalità cosicché da ricevere un blocco in caso di utilizzo per più di 100 minuti in un solo giorno.

Allo stesso modo, sempre con gli occhi puntati sul benessere digitale, TikTok aggiunge da oggi una nuova dashboard del tempo trascorso nell’app: essa mostrerà il numero di minuti passati sul social e li suddividerà tra utilizzo diurno e notturno, aggiungendo poi un contatore della media quotidiana nell’app.

Lo stesso team ha dichiarato: “Avere una relazione positiva con dispositivi e app non significa solo misurare il tempo trascorso davanti allo schermo, ma anche avere il controllo su come utilizziamo la tecnologia e garantire che il tempo che trascorriamo online contribuisca positivamente al nostro senso di benessere”.

Queste novità sono disponibili da oggi, 9 giugno 2022, su TikTok per iOS e Android.

Su TikTok sono anche arrivati gli abbonamenti per sostenere i content creator, esattamente come su Twitch.