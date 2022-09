TikTok, dislike disponibile per tutti: ora utenti possono aiutare moderazione commenti

TikTok si evolve ancora una volta puntando al miglioramento dell’esperienza d’uso per tutti gli utenti: a mesi dall’attivazione di sottotitoli e traduzioni automatiche per tutti i video, i gestori della piattaforma social distribuiscono globalmente il pulsante “Non mi piace” per i commenti.

La funzionalità in questione è entrata nella fase di test lo scorso aprile e fino a oggi non v’è stato alcun segnale concreto relativo alla sua implementazione. Queste giornate di fine settembre sono pertanto la prima volta che il dislike appare in pubblico per un utilizzo più ampio; molto probabilmente, questa lunga attesa è risultata necessaria al fine di verificare un potenziale abuso da parte dei tester.

Il “Non mi piace”, infatti, con il suo pollice rivolto verso il basso servirà per segnalare tutti i commenti che incitano all’odio o sono utilizzati per spam e trolling. I commenti con il maggior numero di “dislike” verranno analizzati dai moderatori del social network di casa ByteDance e, successivamente, eventualmente verranno rimossi dal video interessato con una parallela sospensione dell’utente dalla piattaforma.

TikTok non mostrerà i conteggi dei “non mi piace”, tantomeno non è chiara su eventuali misure per contenere l’uso improprio della feature. Di conseguenza, non ci resta che continuare a monitorare una sua eventuale evoluzione.

A proposito di piattaforme social, Instagram sta lavorando su un filtro per bloccare foto di nudo non richieste.