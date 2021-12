TikTok è il dominio Internet con più traffico del 2021: battuto persino Google

TikTok continua a raccogliere successi nel 2021: dopo il caos visto a fine 2020 con il possibile ban, il social network di origine cinese è tornato vivo e ricco di utenza negli Stati Uniti e, complice la pandemia, ha visto un vero e proprio boom di visite tale da renderlo il sito con più traffico del 2021, battendo persino Google.

Come osservano gli esperti di Cloudflare con il loro “Riassunto annuale 2021”, il dominio Google.com (che conta quindi su Maps, Transate, News e tutti gli altri servizi del colosso di Mountain View) ha perso la vetta della classifica conquistata nel 2020, lasciandola a TikTok.com. Il dominio del social network avrebbe generato un traffico tale da salire dal settimo posto dell’anno scorso al primo posto del 2021. La “vittoria finale” non è stata però così agile, anzi si è rivelato un botta e risposta continuo per l’intero periodo tra settembre e dicembre, passando dal primo al secondo posto quasi ogni settimana.

TikTok conquista anche la vetta della classifica dei social media più visitati del 2021, battendo in ordine Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Pure in questo caso si tratta di un sorpasso importante rispetto al 2020, quando la piattaforma di Mark Zuckerberg si trovava al primo posto e TikTok al secondo.

In ambito streaming, invece, Netflix regna come nel 2020 appena sopra a YouTube e Roku. Seguono HBO Max, Hulu, Peacock e Disney+. Il re dell’e-commerce resta Amazon e, anzi, la Top 4 resta la medesima del 2020: Amazon, Taobao, Ebay e Walmart restano i portali più visitati da coloro che vogliono effettuare acquisti online. C’è anche una Top 3 per i domini del metaverso: Roblox si trova al primo posto, appena sopra a Epic Games (o meglio, Fortnite) e Second Life; rispetto al 2020 si parla di un agile sorpasso da parte di Roblox ai danni del battle royale più giocato al mondo.

Intanto si discute anche del servizio di food delivery TikTok Kitchen che si attiverà nel 2022.