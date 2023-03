TikTok down oggi 9 Marzo 2023 in Italia: l'app non carica i video

Problemi per TikTok oggi 9 Marzo 2023. Da qualche minuto, infatti, sono segnalati disservizi piuttosto importanti in tutta Italia con l'applicazione di ByteDance.

Come certificato dai dati presenti sulla pagina Downdetector di TikTok, gli iscritti all'app lamentano problemi con il caricamento dei contenuti, l'accesso al feed ed in generale all'app.

Abbiamo provato a collegarci e nella parte superiore dell'interfaccia grafica, sopra i tab "Seguiti " e "Per Te" compare un messaggio d'errore generico relativo al caricamento dei video.

Al momento da parte dei gestori non sono arrivate comunicazioni ufficiali in merito, ma trattandosi di un disservizio piuttosto serio una risoluzione potrebbe arrivare a stretto giro. Come sempre potete utilizzare la sezione commenti per segnalarci eventuali dettagli aggiuntivi.



Nella giornata di ieri è giunta la notizia che gli USA potrebbero fare un nuovo passo in avanti verso il ban di TikTok: con una proposta di legge bipartisan, infatti, si mirerebbe a dare ancora più poteri al Dipartimento di Commercio per vietare e bloccare istantaneamente le applicazioni che rappresentano un problema per la sicurezza nazionale, con conseguente rimozione dagli app store di iOS ed Android. Il provvedimento è intitolato "RESTRICT" ed ancora non è stato approvato in via definitiva. Le pressioni sull'app comunque sono in crescita anche dopo le decisioni dell'UE di vietarla dagli smartphone dei funzionari della Commissione Europea.